В Кировской области усилят контроль за подрядчиками, работающими по нацпроектам

Контроль за подрядными организациями станет более жестким. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Александр Соколов поручил усилить контроль за подрядчиками, работающими по нацпроектам. Об этом сообщили в областном правительстве.

По словам главы региона, в последнее время некоторые подрядные организации затягивают сроки работы, намеренно не выполняя свои обязанности как следует. Порой на объектах можно увидеть не более шести рабочих.

- Как показывает практика, больше огрехов со стороны подрядчика, а больше дел - в отношении заказчика. При этом заказчик часто оказывается между молотом и наковальней и часто идёт на риски. А недобросовестные подрядчики или строят с использованием более дешевых материалов, или затягивают сроки работы. Я прошу усилить контроль за подрядчиками, - заявил Александр Соколов.

Губернатор велел в кратчайшие сроки передавать информацию о недобросовестных организациях в правоохранительные органы.