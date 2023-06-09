Омутнинск благоустраивают к 250-летнему юбилею

Работы нужно успеть до 16 июля. Фото: правительство Кировской области

К юбилею Омутнинска, который будут праздновать 16 июля 2023 года, начали благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды». Городу на это дали 9,09 миллиона рублей. Еще 40,5 миллиона выделили по трехстороннему соглашению правительства, местной администрации и местного металлургического завода.

В Омутнинске продолжат благоустройство улицы 30-летия Победы (участок по нечетной стороне) и отремонтируют участок улицы Свободы. Жители сами выбрали эти территории в голосовании весной прошлого года, - сообщают в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.

Плюсом приведут в порядок дворы по улицам Воровского, 9, 18, 20; 30-летия Победы, 27, 31; Комсомольской, 24; Юных Пионеров, 15.