Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 11:19

Омутнинск благоустраивают к 250-летнему юбилею

Более 49 миллионов рублей потратят на приведение в порядок улиц и дворов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Работы нужно успеть до 16 июля. Фото: правительство Кировской области

Работы нужно успеть до 16 июля. Фото: правительство Кировской области

К юбилею Омутнинска, который будут праздновать 16 июля 2023 года, начали благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды». Городу на это дали 9,09 миллиона рублей. Еще 40,5 миллиона выделили по трехстороннему соглашению правительства, местной администрации и местного металлургического завода.

В Омутнинске продолжат благоустройство улицы 30-летия Победы (участок по нечетной стороне) и отремонтируют участок улицы Свободы. Жители сами выбрали эти территории в голосовании весной прошлого года, - сообщают в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.

Плюсом приведут в порядок дворы по улицам Воровского, 9, 18, 20; 30-летия Победы, 27, 31; Комсомольской, 24; Юных Пионеров, 15.