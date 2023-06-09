В Вятских Полянах в реку выпустили мальков щуки и стерляди

Выпуск мальков приурочили к «Марафону зеленых дел». Фото: vk.com/kirovreg43

В Вятку в районе Вятских Полян выпустили мальков щуки и стерляди. Об этом рассказали в областном правительстве.

Всего в реку выпустили 100 тысяч особей - 66 тысяч молодей щуки и 34 тысячи стерляди. Мероприятия приурочили к акции «Марафон зеленых дел», который проводится в Кировской области во второй раз.

Отметим, что это уже не первый выпуск мальков рыбы в 2023 году. Так, мае в Вятку в Нововятском районе выпустили чуть более 1500 молоди стерляди. В течение всего года водоем населят более чем 600 тысяч мальков.