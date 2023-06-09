В Арбаже у погибшей чайки выявили грипп птиц

Вирус выявили у чайки, найденной на пруду около Арбажа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Арбажском районе выявили грипп птиц. Информацию сообщает Минприроды Кировской области.

По данным ведомства, вирус обнаружили у погибшей чайки, найденной на пруду около Арбажа. На территории очага и прилегающих к нему объявлен карантин. Специалисты проводят мероприятия по предотвращению распространения гриппа птиц.

- Министерством принято решение о регулировании численности, в соответствии с которым охотпользователями проводится работа по добыче уток и других птиц для мониторинга распространения заболевания. Дополнительно осуществляется обследование охотничьих угодий, прилегающих к очагу, с целью выявления погибших птиц, - добавили в ведомстве.