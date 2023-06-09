Елена Ковалева встретилась с детьми из ЛНР, отдыхающими под Кировом

Сейчас в лагере под Кировом отдыхают 13 детей из ЛНР. ФОТО: киров.рф

13 детей из Перевальского района Луганской Народной Республики отдыхают в ДОЛ имени Гагарина под Кировом. Школьники прибыли 1 июня в рамках всероссийского благотворительного проекта «Добро пожаловать».

Это талантливые и одаренные дети, ребята из многодетных семей, а также дети бойцов (мобилизованных, раненых, погибших военнослужащих). По словам сопровождающей, приняли их в лагере очень хорошо и гостеприимно.

За время чаепития с главой Кирова Еленой Ковалевой ребята рассказали, как добирались к нам, поделились впечатлениями и планами на будущее.

- Хочется, чтобы у вас о нашем городе остались приятные воспоминания, - подвела итог встречи Елена Васильевна. - Поэтому мы обязательно организуем экскурсию по интересным местам.

Дети посетят космоцентр, цирк и университеты. 13 июня их ждут в палеомузее, «Юркин парке», музеях мороженого и шоколада. Смена завершится 16 июня.