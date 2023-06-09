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НовостиОбщество9 июня 2023 8:01

Кировские полицейские нашли пропавшего паломника Великорецкого крестного хода

Мужчину искали на протяжении нескольких дней в Великорецком и в областном центре
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В поисках задействовали и великорецких полицейских, и опытных оперативников.

В поисках задействовали и великорецких полицейских, и опытных оперативников.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщили в областном УМВД, 6 июня к стражам порядка обратилась участница шествия. Она приехала в село Великорецкое вместе со своим 67-летним отцом из Республики Марий-Эл. В какой-то момент женщина отвлеклась и не заметила, как родственник ушел из храма в неизвестном направлении. Телефона у него нет, и он может не понимать, где находится.

Полицейские составили ориентировку, довели до всех отделов внутренних дел и передали волонтерам. В ходе поисков прочесали всю местность около села. Вскоре удалось выяснить: похожий по приметам мужчина уехал на рейсовом автобусе в Киров и вышел на автовокзале. Дальше его следы терялись.

Пропавшего паломника удалось отыскать 9 июня около 7 часов утра. Один из сотрудников полиции увидел его, идущим по улице в Садаковском. Мужчину доставили в отдел, где его опросят и передадут родственникам.