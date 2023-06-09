Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2023 7:42

В Кирове с 9 по 11 июня пройдут «сплошные проверки»

Мероприятия также состоятся в районах региона
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В мероприятии также поучаствуют представители добровольных организаций. Фото: ГИБДД Кировской области

В мероприятии также поучаствуют представители добровольных организаций. Фото: ГИБДД Кировской области

На выходных в Кировской области будут ловить пьяных водителей. Подробности сообщает региональная Госавтоинспекция.

«Сплошные проверки» пройдут с 9 по 11 июня на территории Кирова и всех районов области. В них примут участие представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».

Кировчанам напоминают: пьяное вождение карается лишением прав на полтора-два года и штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, водителям напоминают, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.