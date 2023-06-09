В Кирове задержали мужчину, подозреваемого в развратных действиях над ребенком

Мужчину задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове разыскали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий над ребенком. Об этом сообщает областное УМВД.

По утверждению ведомства, сотрудникам полиции и Следственного комитета удалось задержать мужчину в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Подробностей о его личности не сообщается.

- СУ СК России по Кировской области продолжает расследование уголовного дела, сотрудники полиции обеспечивают оперативное сопровождение, - добавили в пресс-службе УМВД.

Напомним, как мы сообщали ранее, в соцсетях разошелся слух о мужчине, который мог совершить насильственные действия над ребенком. Кроме того, он же, по версии кировчан, оголился перед другим несовершеннолетним и сбежал.