Бабушке из Кировской области, отдавшей 100 тысяч на помощь фронту, отремонтировали дом

Рабочих обещали направить с приходом тепла. Так и вышло. Фото: личная страница Александра Соколова ВКонтакте

86-летняя Нина Ивановна С. из Белой Холуницы долго копила деньги на замену окон в доме. Когда узнала о сборе Народного фронта в помощь бойцам спецоперации - не думая, отдала всю сумму. Это 100 тысяч рублей.

Бабушка рассказала, что выросла в семье военного. Она понимает, какое значение для наших солдат имеет поддержка в тылу. Пример Нины Ивановны вдохновил многих. На собранные кировчанами средства в итоге удалось купить дорогую технику - хороший коптер (БПЛА) и тепловизоры.

- Без всякого преувеличения, - рассказали в Кировском отделении Народного фронта. - Нина Ивановна помогла начать работу, которую мы ведем до сих пор.

Еще тогда, зимой, с активистами связались представители правительства Кировской области. Сказали, что губернатор Соколов поручил установить бабушке новые окна. Так и случилось.

- Сейчас мы пытаемся организовать для бабушки с большим сердцем лечение в Кирове, - поделились в Народном фронте. - К сожалению, здоровье ее подводит. Сделаем все, что можем.