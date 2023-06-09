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НовостиОбщество9 июня 2023 6:26

В кировском воздухе вновь выявили значимые концентрации загрязняющих веществ

Превышений ПДК при этом не установлено
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Исследования проводили ночью. Фото: правительство Кировской области

Исследования проводили ночью. Фото: правительство Кировской области

6 мая в Кирове вновь проверяли состояние атмосферного воздуха. Исследования провели ночью на улице Тихой, 11.

- Во время отбора неприятный запах не ощущался, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе не установлено.

При этом эксперты обнаружили значимые концентрации азота оксида и азота диоксида. Правда, ПДК не превышены.

Ранее в кировском воздухе обнаружили сероводород в концентрации выше ПДК. Из-за многочисленных жалоб кировчан могут начать внеплановую проверку предприятий.