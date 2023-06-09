Предприятие, загрязнявшее воздух в Кировской области, возобновит работу после модернизации

Компания занимается утилизацией медицинских отходов. Фото: телеграм-канал Аллы Албеговой

ООО «ЭкоНом», утилизирующее медицинские отходы, возобновит работу.

Ранее на компанию не раз жаловались жители Мурыгина и Домраченок (Юрьянский район): сообщали о сильном задымлении и «ухудшении условий проживания». Тогда чиновники и Роспотребнадзор зафиксировали серьезные нарушения по выбросам загрязняющих веществ. В апреле работа «ЭкоНома» была остановлена на 30 суток.

- За этот период предприятие провело ремонт и модернизацию установок по утилизации отходов, приступило к установке газоочистного оборудования, - сообщил в своем телеграм-канале и.о. министра окружающей среды Кировской области Тимур Абашев. - Договорились провести совместное с жителями посещение предприятия после завершение пуско-наладочных работ.

По словам Тимура Энвильевича, контроль будет продолжен. В этом поможет мобильная эколаборатория.