Участник СВО из Кировской области посмертно награжден орденом Мужества

О прощании с бойцом сообщил глава Нолинского района Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во вторник, 6 июня, близкие простились с жителем Нолинского района Кировской области Александром Шулаковым. Об этом в соцсетях рассказал глава района Николай Грудцын.

- Александр родился 22 июня 1976 года, окончил Зыковскую школу, окончил СПТУ города Нолинска, - написал чиновник. - Срочную службу проходил в погранвойсках на Камчатке. Когда стране потребовалась помощь настоящих защитников Отечества, он встал в строй: 21 ноября 2022 года Александр ушел служить по контракту.

Александр Шулаков награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени. 29 мая он погиб в зоне спецоперации. Посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее сообщалось о гибели бойцов СВО из Подосиновского и Орловского районов, а также взрывотехника из Кирово-Чепецка.