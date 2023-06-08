Более 20 паломников Великорецкого крестного хода эвакуировало МЧС, двое в больнице

Некоторые участники хода обращались за помощью из-за мозолей, давления и усталости. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области

Более 200 раз участники Великорецкого крестного хода 2023 года обращались за помощью к медикам и спасателям. Такие данные приводят в ГУ МЧС России по Кировской области.

- В большинстве случаев люди обращались с жалобами на сильную усталость, повышение давление, повреждение ног - мозоли и натертости, - сообщили спасатели. - 30 человек обратились с укусами клещей. Из-за тяжелых условий 22 паломникам понадобилась эвакуация, двое были госпитализированы.

Спасатели также нашли четверых потерявшихся детей и вернули их родителям.

Всего в Великорецком крестном ходе-2023 участвовало около 50 тысяч человек. Фоторепортажи есть здесь и здесь.