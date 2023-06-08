Уже прощалась с жизнью: полицейский спас девушку, записывавшую видео в реке

Сергей Исупов затащил девушку в лодку и доставил в отдел. Фото: УМВД России по Кировской области

Утром в четверг, 8 июня, в дежурную часть белохолуницкой полиции поступило сообщение о ЧП от местных жителей. Очевидцы рассказали о девушке, которая намеревается свести счеты с жизнью в районе городского пляжа.

Как выяснилось, девушка зашла в воду и никого к себе не подпускала. Когда на место прибыл участковый Сергей Исупов, та уже стояла по грудь в воде на расстоянии 70 метров от берега. Девушка в этот момент записывала прощальное видео.

- Вместе с местным жителем капитан подплыл на лодке, убеждая девушку отказаться от задуманного и выйти на берег, - сообщают в региональном УМВД. - Когда внимание удалось отвлечь, полицейский схватил гражданку за руку и затащил в лодку.

Затем девушку доставили в отделение полиции. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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