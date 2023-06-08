Еще 374 миллиона рублей дали Кировской области на расселение ветхих домов

На эти деньги оплатят работу строителей и выкупят готовые квартиры. Фото: правительство Кировской области

Кировская область получила 374,1 миллиона рублей на финансирование программы расселения аварийного жилья. Об этом пишет министерство строительства региона.

Деньги направила ППК «Фонд развития территорий». Средства рассчитаны на 2023 год. Вся сумма поступила в область 31 мая. Ее направят на оплату работ строителей, возводящих новые дома для переселенцев, выкуп жилья и приобретение готовых жилых помещений.

До конца года в общей сложности регион потратит 1,45 миллиарда рублей из средств «Фонда развития территорий».

Ранее стало известно, что новое жилье получили 143 кировчанина. Кроме того, в одном из районов достроили дом для переселенцев.