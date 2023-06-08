Летом в Кирове планируется трудоустроить 970 подростков

Подростки будут получать зарплату и материальную поддержку от центра занятости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первая трудовая смена уже стартовала и продлится до 26 июня. Кроме того, запланированы смены в июле и августе. Подростки будут работать на базе школ, учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и молодежной политики, муниципальных предприятий и различных организаций. Трудиться они будут по 3-4 часа в день в течение 15 дней.

Как пояснили в мэрии, в программе участвуют юные кировчане в возрасте от 14 до 18 лет. Для работы не требуется никакой квалификации. Так, например, в «Водоканале» они помогают систематизировать документы, а в молодежном центре «Сокол» прибирают территорию, помещения, ухаживают за клумбами.

Кроме зарплаты, занятые подростки получат поддержку от центра занятости. Всего за июньскую трудовую смену им заплатят около шести тысяч рублей.