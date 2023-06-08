В Чистых прудах установили новый пункт приема вторсырья

Открытие пункта еще не состоялось. Фото: vk.com/ecotekkirov

В Кирове установили новый пункт приема вторсырья. Об этом сообщает паблик «ЭКОТЕК».

Новый пункт появился в микрорайоне Чистые пруды. На данный момент он еще не функционирует. Как рассказали в паблике, на следующей неделе предстоит подключение помещения к электричеству. После этого горожанам сообщат о торжественном открытии.

Отметим также, что сейчас кировчане могут сдать вторсырье в пункты на Азина, 41, Свердлова, 5, Упита, 16, Социалистической, 8, Воровского, 135, Центральной, 8 (Ганино), Торфяной, 6 (Озерки), Индустриальной (Радужный, напротив магазина «КЕДР»). Чепчане могут принести отходы на переработку в пункт приема на рынок «Южный».