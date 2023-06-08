В Кирове с 8 по 11 июня ограничат движение на трех железнодорожных переездах

Водителям рекомендуют заранее продумывать маршруты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове временно перекроют сразу три железнодорожных переезда. Об этом информирует горадминистрация.

Так, с 22.00 8 июня до 06.00 9 июня будет ограничено движение на одном из переездов по улице Лепсе. На участке проведут работы по выправке путей и ремонту резинового настила. На время работ на рельсах будет находиться подвижной состав, поэтому для автомобилистов будет доступна только одна полоса.

С 09.00 до 13.00 9 июня движение ограничат на переезде по улице Проезжей на дороге Киров - Слободской. Там проведут аналогичные работы.

С 23.00 10 июня до 05.00 11 июня перекроют движение автотранспорта на перегоне Поздино - Полой по улице Советской в Нововятском районе. На участке также запланирован ремонт путей.