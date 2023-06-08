В Кирове в тройном ДТП пострадали четыре человека

Авария произошла на улице Ленина. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове в ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла сегодня 8 июня, в 12.10. У дома №99 по улице Ленина столкнулись «Шевроле», «Хендай» и «Газель». По предварительным данным, в результате аварии пострадали четыре человека. Степень тяжести их травм неизвестна.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения ДТП. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляют регулировочные действия.