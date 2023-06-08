В Кирове планируют создать платные парковки

Возможно создание парковок на свободных территориях - к примеру, на месте снесенных домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове планируют создавать платные парковки. Информацией поделились в горадминистрации.

В официальном паблике мэрии «Благоустройство г.Кирова» один из подписчиков поинтересовался расширением дорожной сети и увеличением количества парковочных мест, поскольку в областном центре они в дефиците.

- В настоящее время разрабатывается возможный механизм организации платного парковочного пространства на улично-дорожной сети города, а также создания муниципальной службы эвакуации, - ответила пресс-служба администрации.

Ведомство также сообщает, что рассматривается вопрос создания парковок на свободных территориях - к примеру, на месте снесенных аварийных домов.