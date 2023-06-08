В Кирове иномарка сбила девушку на велосипеде

Авария произошла на улице Казанской. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове сбили девушку-велосипедистку. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 7 июня в 11.15. У дома №107 по Казанской «Шевроле Круз» наехал на 24-летнюю девушку на велосипеде. В результате кировчанка получила травмы, насколько серьезные - неизвестно. В ведомстве также уточнили, что за рулем иномарки находился 50-летний мужчина.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло два ДТП, в которых пострадали два человека. Погибших нет.

Ранее мы также сообщали, что в Зуевском районе в ДТП погиб бесправник.