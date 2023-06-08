В Кирове «Т Плюс» обновит свыше 4,5 км теплосетей в микрорайоне Дворца пионеров

Специалисты уже начали работы. Фото: vk.com/t_plus_kirov

«Т Плюс» обновит более 4,5 км труб в микрорайоне Дворца пионеров в Кирове. Как рассказали в пресс-службе компании, за последние пять лет на трубопроводе выявили и устранили 36 дефектов.

Комплексная реконструкция сетей пройдет в квартале улиц Некрасова-Сурикова-Калинина-Чапаева. Специалисты уже смонтировали временные трубопроводы, чтобы на период обновления жильцы не остались без горячей воды. Ведется демонтаж старых изношенных конструкций и заливка новых тепловых камер. Всего на участке планируется обновить коммуникации, ведущие к 28 домам и детсаду №63.

Ресурсоснабжающая компания также будет комплексно обновлять сети в микрорайоне Соловьевской слободы, от ЦТП-217 к домам по улицам Широнинцев, Цеховой, Шинников и Добролюбова, а также на Романа Ердякова.