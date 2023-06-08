В Куменском районе ремонт дороги, соединяющей три района, закончили раньше срока

На этом же дороге в текущем году отремонтируют четыре моста. Фото: kirovreg.ru

В Куменском района раньше срока завершился ремонт участка дороги «Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни». Отрезок протяженностью 3,3 километра привел в порядок «Вятавтодор».

Как пояснили в областном правительстве, работы начались в мае и должны были закончиться в сентябре. Однако дорогу сдали на четыре месяца раньше. В ходе ремонта проезжую часть расширили на метр, а после нанесли разметку краской и термопластиком. Отметим, что объект соединяет между собой три района - Унинский, Богородский и Куменский.

В 2023 году на этой же дороге отремонтируют четыре моста - через реки Лумпун, Пушкец, Кырымыжка и Быстрица. Работы уже идут, причем также с опережением графика.

Ранее мы сообщали, что в Куменском районе потратят 287 миллионов рублей на ремонт дороги «Вискаловщина - Бельтюги».