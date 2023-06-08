Дети увидели, как обслуживают машины, а также прокатились на ретро-троллейбусе. Фото: киров.рф

В Кирове автотранспортное предприятие исполнило мечту семилетнего мальчика. Как рассказали в городской администрации, для ребенка и его друзей провели необычную экскурсию.

Маленький кировчанин рассказал о своей мечте стать водителем троллейбуса на выпускном в детском саду. После чего 1 июня мама ребенка направила письмо с рисунком и пожеланием сына в АО «Автотранспортное предприятие».

Руководство предприятие откликнулось и пригласило мальчика и его друзей на экскурсию в троллейбусный парк. Дети увидели, как обслуживают машины, а также прокатились на ретро-троллейбусе.

Напомним, что для маленьких кировчан и их родителей организуют множество мероприятий в День города. Полную программу на 12 июня можно найти здесь.