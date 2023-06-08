Активисты разыскивают без вести пропавшего кировчанина

Мужчина без вести пропал во вторник, 6 июня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о новом без вести пропавшем. С 6 июня неизвестно местонахождение 67-летнего Виталия Егорова.

Волонтеры также указали приметы мужчины: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, серые глаза. Был одет в темно-серую ветровку, синие джинсы, синюю клетчатую рубашку и коричневые ботинки.

Если вы знаете, где может находиться кировчанин, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112. Напомним, что в Кирове нашли пропавшего 12-летнего подростка. О его местонахождении не было известно трое суток.