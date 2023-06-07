В Лянгасово появится многофункциональная спортивная площадка

На площадке появятся зоны для игр и занятий спортом. Фото: киров.рф

В Лянгасово построят многофункциональную спортивную площадку. Об этом сообщает горадминистрация.

Площадку возведут на пустыре по улице Лесной рядом со зданием физкультурно-оздоровительного комплекса. Согласно проекту, на территории появятся места для занятий баскетболом, воркаутом и армрестлингом, а также групповых занятий. Ожидается установка беговой дорожки, уличных тренажеров и боксерских груш.

Стоимость работ составит 17 миллионов рублей. В какие сроки проведут обустройство спортплощадки, не сообщается.

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