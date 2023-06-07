В Куменском районе на ремонт дороги потратят 287,4 миллиона рублей

Ремонт запланирован на дороге «Вискаловщина - Бельтюги». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Куменском районе планируют отремонтировать дорогу «Вискаловщина - Бельтюги». Информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта на капремонт дороги составляет 287,4 миллиона рублей. Сейчас идет подача заявок на конкурс по поиску подрядчика, которая завершится 15 июня. Компанию, которая займется работами, определят 19 июня.

Отметим также, что, согласно информации с сайта госзакупок, в апреле 2023 года уже проводился поиск подрядчика, который занялся бы капремонтом дороги. Однако на конкурс не подали ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 232,4 миллиона рублей.

Ранее мы также сообщали, что в Мурыгино отремонтируют улицу, ведущую в четыре деревни.