В Кирове до середины июня ограничили движение по участку улицы Герцена

На участке будут проводиться ремонтные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове ограничили движение по участку улицы Герцена. Об этом сообщает городская ГИБДД.

По данным ведомства, в районе дома №25 по Герцена будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим на участке ограничат движение со 2 по 15 июня. Водителям рекомендуют заранее продумывать объездные пути при построении маршрута.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове до конца июня ограничили движение по проспекту Строителей в районе дома №29. На участке будут восстанавливать тротуары после строительства теплосетей.