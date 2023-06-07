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НовостиОбщество7 июня 2023 15:23

В Кирове до середины июня ограничили движение по участку улицы Герцена

Водителей просят заранее продумывать объездные пути
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На участке будут проводиться ремонтные работы.

На участке будут проводиться ремонтные работы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове ограничили движение по участку улицы Герцена. Об этом сообщает городская ГИБДД.

По данным ведомства, в районе дома №25 по Герцена будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим на участке ограничат движение со 2 по 15 июня. Водителям рекомендуют заранее продумывать объездные пути при построении маршрута.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове до конца июня ограничили движение по проспекту Строителей в районе дома №29. На участке будут восстанавливать тротуары после строительства теплосетей.