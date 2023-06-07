В Ленинском районе скосят борщевик на площади около двух миллионов квадратных метров

На больших площадях работает спецтехника. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, сейчас специалисты приступили к работам на самом крупном участке произрастания опасного растения - в микрорайоне Чистые пруды. На больших площадях покос ведется с помощью спецтехники, на труднодоступных участках и возле деревьев задействованы специалисты ручного труда.

Всего в Ленинском районе обработают 45 участков. Список не окончателен и дополняется по обращениям горожан.

В мэрии также добавили, что в Кирове сейчас завершается первый этап борьбы с борщевиком. В Октябрьском, Нововятском и Первомайском районах проводится химическая обработка, на втором этапе начнется кошение растений.