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НовостиОбщество7 июня 2023 15:16

В Ленинском районе скосят борщевик на площади около двух миллионов квадратных метров

Специалисты начали работу на самом крупном участке произрастания растения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На больших площадях работает спецтехника. Фото: киров.рф

На больших площадях работает спецтехника. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, сейчас специалисты приступили к работам на самом крупном участке произрастания опасного растения - в микрорайоне Чистые пруды. На больших площадях покос ведется с помощью спецтехники, на труднодоступных участках и возле деревьев задействованы специалисты ручного труда.

Всего в Ленинском районе обработают 45 участков. Список не окончателен и дополняется по обращениям горожан.

В мэрии также добавили, что в Кирове сейчас завершается первый этап борьбы с борщевиком. В Октябрьском, Нововятском и Первомайском районах проводится химическая обработка, на втором этапе начнется кошение растений.