В Кировской области выбрали 43 территории для будущего благоустройства

В числе территорий для благоустройства - парки, скверы, дворы. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кировской области закончилось голосование за территории для благоустройства в 2024 году. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

В опросе приняли участие 93,5 тысячи человек. Из 118 территорий области они выбрали 43. Так, к примеру, в Кирове победителями голосования стали четыре сквера:

- на перекрестке улиц Ивана Попова и Щорса;

- сквер Борцам революции на улице Московской;

- в районе дома № 43 по Лепсе;

- у дома №16а по Октябрьскому проспекту.

Планируется, что в текущем году уже будет разработана проектно-сметная документация по этим объектам.

Со всеми проектами-победителями можно будет ознакомиться на этом портале.