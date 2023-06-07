В Шабалинском районе суд заставил мэрию рекультивировать несанкционированные свалки

Администрация должна вывезти отходы с мест их скопления. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Администрацию Шабалинского района через суд обязали ликвидировать несанкционированные свалки. Подробности сообщает областная прокуратура.

На территории муниципалитета в ходе проверки выявили четыре незаконные свалки твердых бытовых отходов. Администрация не приняла никаких мер для их ликвидации. Тогда районный прокурор подал иск, чтобы обязать органы местного самоуправления вывезти мусор. Требования признали законными и обоснованными, возложив на мэрию соответствующие обязанности. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.

Ранее мы также сообщали, что до конца 2024 года в Кирове и двух районах области рекультивируют несколько свалок.