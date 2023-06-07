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НовостиОбщество7 июня 2023 11:48

В Нагорске отремонтировали лыжероллерную трассу

Работы выполнили раньше срока
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подрядчик отремонтировал трассу протяженностью один километр. Фото: kirovreg.ru

Подрядчик отремонтировал трассу протяженностью один километр. Фото: kirovreg.ru

В Нагорске прошел ремонт лыжероллерной трассы. Подробности сообщили в областном правительстве.

Работы прошли в детско-юношеском центре «Факел». Ими занималось Слободское дорожное управление №4 (структурное подразделение АО «Вятавтодор»), и закончило ремонт на два месяца раньше срока. В рамках контракта подрядчик привел в порядок асфальтобетонное покрытие трассы длиной в один километр.

Напомним, ранее мы также сообщали, что в Мурыгино отремонтируют дорогу, ведущую к земельным участкам и четырем деревням. Работы запланированы на 2024 год.