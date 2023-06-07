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НовостиОбщество7 июня 2023 11:05

В Котельниче запустили новую линию по производству силосов для хранения зерна

Ее открыли в связи с ростом объемов производства
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Предприятие выпускает оборудование для хранения и подработки зерна. Фото: kirovreg.ru

Предприятие выпускает оборудование для хранения и подработки зерна. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, производство налажено на предприятии «Агротехника», которое выпускает силосы для хранения зерна, зерноочистительные комплексы, бункеры, транспортирующее оборудование и другое. Новую линию решили открыть в связи с ростом объемов производства.

Для этих целей у турецкого производителя закупили технику стоимостью 132 миллиона рублей. Она позволит изготавливать силосы вместимостью до 25 000 м3, снизить себестоимость и повысить качество выпускаемой продукции. Оборудование полностью автоматизировано.

Добавим, что продукция производства поставляется в Кировскую, Тульскую, Брянскую, Ярославскую, Курганскую области, а также Республику Татарстан.