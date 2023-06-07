В Мурыгино отремонтируют улицу, ведущую в четыре деревни

По этой дороге жители добираются до земельных участков и четырех деревень. Фото: kirovreg.ru

В Юрьянском районе отремонтируют дорогу, соединяющую пять населенных пунктов. Об этом рассказали в областном правительстве.

Речь идет об улице Летней в поселке Мурыгино. Дорога протяженностью 929 метров ведет к 179 земельным участкам. По ней же жители добираются до деревень Домраченки, Боярки, Сорокины и Ольковы. Дорога от села Медяны через эти населенные пункты - самый короткий путь до Мурыгино: всего восемь километров. Если добираться по федеральной трассе, расстояние увеличивается вдвое.

Необходима отсыпка улицы щебнем и обустройство водоотведения, поскольку вода не уходит с полотна в межсезонье. Когда участок приведут в порядок, возможно продление автобуса из Кирова до деревни Домраченки. Сейчас он ездит только до Мурыгино.

Обследование дороги и поиск вариантов ремонта состоится в текущем году. Работы запланированы на 2024 год.