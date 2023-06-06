В Кирове инвалид не может выйти из дома из-за аварийного козырька

Мужчина лишний раз не выходит из дома из-за угрозы обрушения козырька. Фото: ОНФ Кировской области

В Кирове в доме №9 по улице Вятской в любой момент может обрушиться козырек. Как сообщают активисты ОНФ, он находится в аварийном состоянии и держится за счет четырех опор, одна из которых может вот-вот не выдержать.

Жильцы буквально выбегают из дома, опасаясь попасть под обвал. Среди них - 30-летний инвалид Николай, страдающий ДЦП. Ходит он медленно, бежать не может и не успеет быстро среагировать, если произойдет несчастный случай. Из-за этого он не выходит на улицу лишний раз.

Родственники мужчины написали заявление в УК еще 14 апреля, но организация молчит. Тогда они обратились к общественникам. Активисты отмечают, что дом обслуживает та же УК, что и здание №11 по Среднему переулку в Вересниках, где в марте уже падал козырек. Тогда люди оказались заблокированы в доме и выходили на улицу через чердак.

Общественники направили обращение в прокуратуру.