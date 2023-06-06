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НовостиНедвижимость6 июня 2023 12:42

Еще один дом для переселенцев из «аварийки» достроили в Кировской области

В трехэтажку скоро заселят 29 человек
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Новостройка появилась в Слободском районе. Фото: kirovreg.ru

Новостройка появилась в Слободском районе. Фото: kirovreg.ru

В поселке Октябрьском Слободского района возвели 14-квартирный жилой дом. Здание предназначено для переселенцев из аварийного жилья, - сообщают в министерстве строительства Кировской области.

Разрешение на ввод в эксплуатацию уже выдано. А значит, что вскоре квартиры в трехэтажке получат 29 человек. Подрядчиком было ООО «СК Салютстрой». Компания завершила стройку в срок, сделала чистовую отделку квартир и благоустроила двор.

С начала года уже 143 кировчанина получили новое жилье взамен ветоши. Кроме того, в планах властей строительство еще нескольких домов для переселенцев в Кирове, Омутнинске, Зуевке и еще целом ряде поселений.