Еще один дом для переселенцев из «аварийки» достроили в Кировской области

Новостройка появилась в Слободском районе. Фото: kirovreg.ru

В поселке Октябрьском Слободского района возвели 14-квартирный жилой дом. Здание предназначено для переселенцев из аварийного жилья, - сообщают в министерстве строительства Кировской области.

Разрешение на ввод в эксплуатацию уже выдано. А значит, что вскоре квартиры в трехэтажке получат 29 человек. Подрядчиком было ООО «СК Салютстрой». Компания завершила стройку в срок, сделала чистовую отделку квартир и благоустроила двор.

С начала года уже 143 кировчанина получили новое жилье взамен ветоши. Кроме того, в планах властей строительство еще нескольких домов для переселенцев в Кирове, Омутнинске, Зуевке и еще целом ряде поселений.