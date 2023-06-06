Прокуратуру Немского района возглавил уроженец Коми

Алексей Лутошкин работает в органах с 1996 года. Фото: прокуратура Кировской области

Прокурором Немского района Кировской области назначен Алексей Лутошкин. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор России.

Алексей Валерьевич родился в 1976 году в Печоре (Коми). Образование высшее юридическое (Академия права и управления минюста России). Служил в ВС РФ, с 1996 года работал в милиции и органах министерства юстиции. В прокуратуре с 2002 года.

Был следователем, помощником прокурора Уржумского района. После работал в прокуратурах Яранского, Санчурского, Нолинского районов Кировской области.

Ранее в Кирове назначили и.о. руководителя областного транспортного комитета, первого замглавы мэрии и руководителя городского отдела транспорта.