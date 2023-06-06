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НовостиОбщество6 июня 2023 12:21

Второй этап обработки Кирова от клещей закончат ко Дню города

Внимание уделяют участкам, на которых запланированы празднования
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Подрядчики распыляют специальные аэрозоли. Фото: киров.рф

Подрядчики распыляют специальные аэрозоли. Фото: киров.рф

В Кирове начался второй этап обработки общественных территорий от клещей. Работы должны завершить ко Дню города, который отмечается 12 июня.

В Первомайском районе подрядчик сегодня распыляет специальные аэрозоли: обработаны участки Александровского сада и Гагаринского парка. Внимание уделяют территориям, где в День города пройдут празднования. Плюсом - детские площадки, - сообщают в администрации Кирова.

В Ленинском районе завершают обработку Лянгасова, далее - парк имени Кирова и более мелкие участки. В Октябрьском районе работы возобновят 9 июня: на очереди Северная набережная, парк Победы, сквер по улице Ломоносова.

Напомним, параллельно в Кирове и по всему региону борются с борщевиком. Хотя 7 районов Кировской области к решению проблемы еще даже не приступали.