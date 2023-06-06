Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды6 июня 2023 11:51

Кинотеатр под открытым небом откроют в Кирове 8 июня

На площадке по ул. Комсомольской горожанам покажут ленту «Последний богатырь: Корень зла»
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Показ начнут в 19 часов

Показ начнут в 19 часов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 8 июня, в городе Кирове пройдет киносеанс под открытым небом. Акция пройдет благодаря УК «Мегаполис», победившей в грантовом конкурсе к 650-летию Кирова.

Сеанс пройдет на улице Комсомольской, 113 (за перекрестком с улицей Пугачева) в 19.00. Вход бесплатный. Фильм уже выбрали: это будет лента «Последний богатырь: Корень зла». Кроме того, горожане в этот вечер смогут сняться в видеоролике к юбилею города и познакомиться с творчеством земляка Тимофея Трибунцева, - отмечают в Центре развития туризма Кировской области.

Напомним, жители региона также ждут премьеру «Судьбы знаменосца» - фильма с Алексеем Андреевым о жизни знаменосца Победы Григория Булатова.