Кинотеатр под открытым небом откроют в Кирове 8 июня

Показ начнут в 19 часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 8 июня, в городе Кирове пройдет киносеанс под открытым небом. Акция пройдет благодаря УК «Мегаполис», победившей в грантовом конкурсе к 650-летию Кирова.

Сеанс пройдет на улице Комсомольской, 113 (за перекрестком с улицей Пугачева) в 19.00. Вход бесплатный. Фильм уже выбрали: это будет лента «Последний богатырь: Корень зла». Кроме того, горожане в этот вечер смогут сняться в видеоролике к юбилею города и познакомиться с творчеством земляка Тимофея Трибунцева, - отмечают в Центре развития туризма Кировской области.

Напомним, жители региона также ждут премьеру «Судьбы знаменосца» - фильма с Алексеем Андреевым о жизни знаменосца Победы Григория Булатова.