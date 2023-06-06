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НовостиПроисшествия6 июня 2023 11:04

В Кирове мужчину отправили на принудлечение за убийство матери

Экспертиза выявила у него психическое расстройство
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчина несколько раз ударил мать по голове молотком и гантелей. Фото: СУ СКР по Кировской области

Мужчина несколько раз ударил мать по голове молотком и гантелей. Фото: СУ СКР по Кировской области

Как сообщает областной Следственный комитет, трагедия произошла 4 февраля. 38-летний мужчина поссорился со своей матерью и в ходе конфликта несколько раз ударил ее молотком и гантелей по голове. 78-летняя женщина скончалась, а убийца скрылся. Его удалось разыскать, после чего он стал фигурантом уголовного дела.

Назначенная экспертиза показала, что у мужчины психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать опасность своих действий и руководить ими. Суд постановил назначить кировчанину принудительное лечение в психиатрической больнице вместо тюремного заключения.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове раскрыли убийство, замаскированное под несчастный случай.