В Кирове мужчину отправили на принудлечение за убийство матери

Мужчина несколько раз ударил мать по голове молотком и гантелей. Фото: СУ СКР по Кировской области

Как сообщает областной Следственный комитет, трагедия произошла 4 февраля. 38-летний мужчина поссорился со своей матерью и в ходе конфликта несколько раз ударил ее молотком и гантелей по голове. 78-летняя женщина скончалась, а убийца скрылся. Его удалось разыскать, после чего он стал фигурантом уголовного дела.

Назначенная экспертиза показала, что у мужчины психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать опасность своих действий и руководить ими. Суд постановил назначить кировчанину принудительное лечение в психиатрической больнице вместо тюремного заключения.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове раскрыли убийство, замаскированное под несчастный случай.