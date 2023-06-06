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НовостиОбщество6 июня 2023 10:10

Стало известно, каким жителям Кирова и Кирово-Чепецка придут квитанции за отопление

Жителям 213 домов в Кирове и Кирово-Чепецке придут квитанции за отопление
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Некоторые жители Кирова и Чепецка заплатят за отопление по разным причинам.

Некоторые жители Кирова и Чепецка заплатят за отопление по разным причинам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Т Плюс» рассказали, кому в Кирове и Кирово-Чепецке придут квитанции за отопление в июне. Всего их получат жители 213 многоквартирных домов, в которых показания общедомового прибора учета тепла зафиксировали раньше завершения отопительного сезона.

- Расчет платежей за отопление осуществляется по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии по объему потребления энергоресурса жильцами дома, - напомнили в ресурсоснабжающей компании.

Небольшие суммы начислят жителям домов, где приборы учета не оборудованы удаленной системой передачи данных, и где УК передали апрельские показания до окончания отопительного сезона. Это также дома, где тепло перестали подавать позднее даты, указанной в распоряжении горадминистрации.

Полный список домов, чьи жители в июне заплатят за майское отопление, можно посмотреть здесь.