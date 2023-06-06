В Нововятске на одну ночь ограничат движение на железнодорожном переезде

Водителей просят заранее строить свой маршрут. Фото: пресс-служба ГЖД

В Нововятске временно ограничат движение на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

На участке будут проводиться работы по выправке пути в зоне переезда. В связи с этим движение ограничат с 23.00 10 июня до 05.00 11 июня. Пропуск спецтранспорта организуют в оперативном режиме.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе ГЖД.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове до 12 июня ограничили проезд по участку улицы Ленина.