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НовостиОбщество6 июня 2023 9:45

В Нововятске на одну ночь ограничат движение на железнодорожном переезде

На участке пройдут ремонтные работы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Водителей просят заранее строить свой маршрут. Фото: пресс-служба ГЖД

Водителей просят заранее строить свой маршрут. Фото: пресс-служба ГЖД

В Нововятске временно ограничат движение на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

На участке будут проводиться работы по выправке пути в зоне переезда. В связи с этим движение ограничат с 23.00 10 июня до 05.00 11 июня. Пропуск спецтранспорта организуют в оперативном режиме.

- Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - добавили в пресс-службе ГЖД.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове до 12 июня ограничили проезд по участку улицы Ленина.