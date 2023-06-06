Полиция ищет опасный сидр в магазинах и на складах Кировской области

Если вы увидите опасный напиток в магазине - сообщите об этом в полицию. Фото: kirovreg.ru
В Кировской области полиция проводит рейды по местам хранения и продажи опасного алкоголя. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Речь идет о напитке «Мистер Сидр», ставшим причиной массовых отравлений в регионах России. Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил проверить торговые сети на его наличие. Полиция обходит магазины, склады, специализирующиеся на реализации алкоголя, в том числе пива и слабоалкогольных напитков.
Кировчан просят: сообщите в полицию, если увидите в магазинах такие напитки:
- «Мохито Мистер Сидр»;
- «Шампанское Мистер Сидр»;
- «Сакура Мистер Сидр»;
- «Пиноколада Мистер Сидр»;
- «Гранат-малина Мистер Сидр».