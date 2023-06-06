Полиция ищет опасный сидр в магазинах и на складах Кировской области

Если вы увидите опасный напиток в магазине - сообщите об этом в полицию. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области полиция проводит рейды по местам хранения и продажи опасного алкоголя. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Речь идет о напитке «Мистер Сидр», ставшим причиной массовых отравлений в регионах России. Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил проверить торговые сети на его наличие. Полиция обходит магазины, склады, специализирующиеся на реализации алкоголя, в том числе пива и слабоалкогольных напитков.

Кировчан просят: сообщите в полицию, если увидите в магазинах такие напитки:

- «Мохито Мистер Сидр»;

- «Шампанское Мистер Сидр»;

- «Сакура Мистер Сидр»;

- «Пиноколада Мистер Сидр»;

- «Гранат-малина Мистер Сидр».