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НовостиОбщество6 июня 2023 8:44

В Кировской области отменили режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса

В регионе окончательно сняли все ограничительные меры
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
С выходом указа отменяются все введенные ранее ограничения.

С выходом указа отменяются все введенные ранее ограничения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Александр Соколов выпустил указ об отмене режима повышенной готовности, введенного в 2020 из-за коронавируса. Основанием для отмены послужило письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кировской области. Согласно ему, в регионе стабилизировалась эпидемиологическая обстановка и наблюдается устойчивое снижение интенсивности распространения коронавируса.

- Отменяются и все ограничительные меры, затрагивающие сферу услуг и торговли, введенные ранее Постановлением Правительства Кировской области 122-П, - добавили в пресс-службе правительства.

Напомним, режим повышенной готовности в Кировской области ввели 17 марта 2020 года после начала пандемии.