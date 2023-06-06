В Кирове от борщевика обработали 80% территорий

Работы ведутся во всей Кировской области. Фото: киров.рф

В Кировской области продолжается борьба с борщевиком. Вопрос обсудили на еженедельной планерке у Александра Соколова, состоявшейся 5 июня.

Первый этап работ проводится с 1 мая по 30 июня, но не позднее фазы цветения. Второй и последующие - с 1 июля по 30 сентября. По состоянию на 2 июня муниципалитеты региона обработали от опасного растения 417 га - около 45% от запланированного объема. Первый этап в полном объеме закончен в 13 районах.

В Кирове на конец минувшей недели выполнили более 80 % от общего объема запланированных работ. До конца июня в областном центре должны завершить первый этап обработки и приступить ко второму.

Специалисты также борются с растениями, растущими вдоль дорог. В Кирове от борщевика обезопасили более 1,5 тысяч квадратных метров территории - весь запланированный объем. В области выполнили 18% работ.