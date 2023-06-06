Жители Ганино останутся без воды 6 июня

Подачу ресурса ограничат на весь день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

6 июня некоторые жители Кирова останутся без холодной воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:

Поселок Ганино с 09.30 до 18.30

- Мира, 1/1, 1/3, 2Б, 2А, 2В;

- Майская;

- переулок Майский;

- Южная.

Октябрьский район с 09.00 до 21.00 (по запросу сторонних организаций)

- Свердлова, 1А, 1Б, 4 (все корпуса);

- Северная Набережная, 1, 3.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.