Жители Ганино останутся без воды 6 июня

Подачу ресурса ограничат на весь день.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
6 июня некоторые жители Кирова останутся без холодной воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:
Поселок Ганино с 09.30 до 18.30
- Мира, 1/1, 1/3, 2Б, 2А, 2В;
- Майская;
- переулок Майский;
- Южная.
Октябрьский район с 09.00 до 21.00 (по запросу сторонних организаций)
- Свердлова, 1А, 1Б, 4 (все корпуса);
- Северная Набережная, 1, 3.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.