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НовостиОбщество6 июня 2023 6:27

В день очередного «свадебного бума» поженились 26 кировских пар

В пятницу, 2 июня, спрос на работу свадебных регистраторов был высоким
Петр МАКСИМОВ
Предыдущий «бум» состоялся в марте

Предыдущий «бум» состоялся в марте

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировском городском отделе ЗАГС вновь случился «свадебный бум». Так специалисты называют даты, когда браком сочетается большое количество пар.

Таким днем стала пятница, 2 июня. В этот день в городском ЗАГСе зарегистрировали сразу 26 пар. Об этом сообщает министерство юстиции Кировской области.

Дата предыдущего «свадебного бума» в Кировской области - 3 марта. Дата 3.03.23 показалась кировчанам особенно магической: в этот день браки зарегистрировали сразу 32 пары.

Своеобразный рекорд был зафиксирован в 2022 году: 2 февраля (2.02.22) жители региона оформили 90 браков.