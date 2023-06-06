В день очередного «свадебного бума» поженились 26 кировских пар

Предыдущий «бум» состоялся в марте Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировском городском отделе ЗАГС вновь случился «свадебный бум». Так специалисты называют даты, когда браком сочетается большое количество пар.

Таким днем стала пятница, 2 июня. В этот день в городском ЗАГСе зарегистрировали сразу 26 пар. Об этом сообщает министерство юстиции Кировской области.

Дата предыдущего «свадебного бума» в Кировской области - 3 марта. Дата 3.03.23 показалась кировчанам особенно магической: в этот день браки зарегистрировали сразу 32 пары.

Своеобразный рекорд был зафиксирован в 2022 году: 2 февраля (2.02.22) жители региона оформили 90 браков.