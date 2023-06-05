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НовостиСпорт5 июня 2023 17:04

Кировчанку Елену Крупину, победившую в «Ты в игре», поддержит федеральный спортивный портал

Проект «Лена Крупина» стал лучшим из 445 конкурсантов
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Кировчанка рассказывает о художественной гимнастике в России и в мире Фото: kirovreg.ru

Кировчанка рассказывает о художественной гимнастике в России и в мире Фото: kirovreg.ru

Подведены итоги Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» от АНО «Национальные приоритеты» и минспорта России.

Помимо 5 основных номинаций конкурса на этот раз учредили 4 дополнительные партнерские номинации. В одной из них - «Медиа» от издания «Чемпионат» - победила Елена Крупина. Ее проект признали лучшим из 445 конкурсантов. Теперь кировчанка получит информационную поддержку портала championat.com, - сообщают в кировском минспорта и туризма.

Проект так и называется - «Лена Крупина». Девушка рассказывает о художественной гимнастике в России и в мире, помогает разбираться в тонкостях этого вида спорта, делится новостями.