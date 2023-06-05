143 кировчанина с начала года переехали из аварийных домов

Сейчас регион расселяет дома, признанные ветхими до 1 января 2017 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С начала 2023 года 143 жителя Кировской области переселены из 76 аварийных жилых помещений. Для них купили новые квартиры, - сообщают в министерстве строительства Кировской области.

Кроме того, для переселенцев специально строят новые жилые здания. В Кирове планируют возвести 5 таких домов в Урванцеве и Лянгасове. В Омутнинске должно появиться 3 новых дома для переселенцев, по одному - в Арбаже, Верхошижемье, Вахрушах, Октябрьском, Зуевке, Косине и Сосновке.

Работы проходят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сейчас продолжают расселять дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Ранее в Кирове на месте снесенного дома появилась спортивная площадка.