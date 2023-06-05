ГДМС начал строить участок улицы Энтузиастов в Кирове

Дорога будет двухполосной в обе стороны. Фото: киров.рф

В «Знаке» подрядчик АО «Гордормостстрой» (ГДМС) начал строить участок улицы Энтузиастов.

Сейчас бригады вынимают грунт, после чего будут готовить основание из песка и щебня. На него позднее уложат слои асфальтобетона. Кроме того, должны построить ливневку с коллекторами и дождеприемными колодцами, которые соединят с уже имеющейся в микрорайоне сетью канализации.

Дорога должна быть двухполосной в каждом направлении, с освещением, ограждениями, тротуаром и велодорожкой. Ее протяженность - 250 метров, - сообщают в администрации Кирова.

Кроме того, достроить планируют 350 метров улицы Дмитрия Козулева и пешеходной улочки, которая соединит улицы Капитана Дорофеева и Дмитрия Козулева. Плюсом - проезд вглубь застройки в капитальном покрытии.

Параллельно в городе начали ремонтировать тротуары.